Rally Valle del Sosio | Nicoletti e Cancemi dominano le categorie minori

La diciannovesima edizione del Rally Valle del Sosio si è disputata in Sicilia, segnando l’avvio della stagione agonistica locale. La gara ha visto protagonisti principalmente i piloti delle categorie minori, che hanno ottenuto risultati di rilievo. Tra questi, Nicoletti e Cancemi si sono distinti, dominando le rispettive classifiche. La corsa si è svolta su un percorso di livello tecnico elevato, attirando numerosi appassionati e partecipanti.

La diciannovesima edizione del Rally Valle del Sosio ha tracciato il segno per l’inizio della stagione agonistica siciliana, offrendo un palcoscenico di altissimo profilo tecnico dove le categorie minori hanno rubato la scena alla competizione generale. Lungo i percorsi impegnativi della manifestazione, la sfida tra le vetture Rally4R2 ha rivelato una densità di talento tale da trasformare la gara in un banco di prova fondamentale per il movimento rallistico dell’isola. Il dominio di Nicoletti e Cancemi nella categoria Rally4R2. Tra i protagonisti che hanno saputo interpretare con precisione chirurgica le caratteristiche selettive del percorso, spicca la prestazione di Carlo Nicoletti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Rally Valle del Sosio: Nicoletti e Cancemi dominano le categorie minori 18 Rally VALLE DEL SOSIO live la PS 1 Prizzi Island Motorsport in forze al rally Valle del SosioAlla prestigiosa trasferta in Toscana, in occasione del XVII Rally della Val d’Orcia, si accompagnerà anche un concomitante impegno in terra natia... Trionfo della Island Motorsport al rally Valle del Sosio: ecco gli equipaggi vittoriosiFine settimana sportivo a dir poco esaltante per gli equipaggi della Island Motorsport (sempre in partnership con la Tempo srl) sui selettivi asfalti...