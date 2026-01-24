Mario Orfeo presidente Rai sarebbe perfetto di garanzia e blocca lo stallo in Vigilanza dice Sangiuliano

Mario Orfeo, proposto come presidente Rai, rappresenta una figura di garanzia in grado di superare lo stallo in Vigilanza. Con un background politico trasversale e radici familiari monarchiche, Orfeo si presenta come un candidato di consenso, capace di unire le diverse anime del panorama politico e garantire stabilità alla gestione dell’azienda. La sua nomina potrebbe portare equilibrio e continuità nel delicato ruolo di presidente Rai.

Roma. E’ “uno di noi”, e pure di loro. E’ di destra, di sinistra e di centro. Il nonno? “Era monarchico”. Il nome perfetto  per ricoprire la carica di presidente Rai (ed è il nome che gira in Rai)  è Mario Orfeo, il direttore di Repubblica, e lo pensa anche l’ex ministro Gennaro Sangiuliano, ex direttore del Tg2, consigliere regionale di FdI, capo dell’opposizione in Campania: “Orfeo sarebbe perfetto come presidente Rai. E’ un’ottima idea. E’ stato direttore di tg, direttore generale Rai. La destra lo voterebbe, anche perché lui è entrato in Rai grazie alla destra, e la sinistra non serve neppure dirlo”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

