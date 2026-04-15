Nelle ultime ore si diffonde una voce tra i corridoi di Viale Mazzini e nelle chat dei politici di alto livello. La questione riguarda un possibile scambio di voti che potrebbe aver portato alla nomina di un nuovo presidente della Rai. Si parla di un accordo che coinvolgerebbe i voti di alcuni esponenti politici e il possibile ruolo di un membro del Movimento 5 Stelle. La vicenda sta attirando l’attenzione di chi segue da vicino le dinamiche dell’azienda pubblica.

C’è una voce che nelle ultime ore ha iniziato a circolare con una certa insistenza nei corridoi di Viale Mazzini e nelle chat della politica che conta. Una di quelle indiscrezioni che, se confermate, riscriverebbero gli equilibri ai vertici della Rai. Lo schema sarebbe tanto semplice quanto esplosivo: Roberto Sergio verso la presidenza, con un via libera che potrebbe arrivare anche da una sponda inattesa, quella del Movimento 5 Stelle. In cambio, sul tavolo ci sarebbe un riassetto complessivo delle caselle apicali.Un passaggio che, se dovesse concretizzarsi, avrebbe il sapore di un vero e proprio “scambio” politico-istituzionale. Ma il punto non è solo il risiko delle poltrone.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Rai, lo scambio che fa tremare viale Mazzini: Sergio presidente con i voti dei 5 Stelle?

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