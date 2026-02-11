Stallo in Rai Floridia convoca il amministratore delegato Rossi Opposizioni | Destra impedisce i controlli su viale Mazzini

La presidente della Vigilanza Rai, Barbara Floridia, ha chiamato l’amministratore delegato Giampaolo Rossi per cercare di sbloccare la situazione. La riunione si terrà tra fine febbraio e inizio marzo, dopo le tensioni e le proteste delle opposizioni, che accusano la destra di impedire i controlli su viale Mazzini. La scorsa riunione dell’ufficio di presidenza si è conclusa senza risultati, lasciando ancora aperta la questione.

La presidente Barbara Floridia prova a superare lo stallo in Vigilanza Rai convocando il amministratore delegato Giampaolo Ross i, tra fine febbraio e i primi di marzo, dopo le proteste delle opposizioni e la burrascosa riunione dell’ufficio di presidenza andata in scena il 10 febbraio, con l’ennesima fumata nera. “Ho ricevuto la lettera delle opposizioni e vista la straordinarietà della situazione, con lo stallo che perdura da oltre un anno e l’assoluto immobilismo della Giunta per il Regolamento, ho deciso di procedere oggi stesso con la convocazione dell’Amministratore delegato della RAI Giampaolo Rossi”, ha dichiarato in una nota Floridia. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

