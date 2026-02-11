La Rai vive il momento più difficile degli ultimi anni. Tra scioperi che aumentano di giorno in giorno, tensioni tra i volti noti e programmi affidati a collaboratori esterni, il caos regna sovrano a Viale Mazzini. Le tensioni interne si fanno sentire, con attacchi reciproci e trabocchetti in diretta, mentre la guerra tra le varie anime della rete smentisce ogni idea di stabilità. Mai vista una situazione così volatile nella storia della tv pubblica italiana.

Gli scioperi che dilagano; la guerra intestina tra volti della rete; programmi dati a collaboratori esterni che attaccano regolarmente altri programmi, trabocchetti in diretta. Una Rai così non si era mai vista. Un caos – ma il termine è assai riduttivo – dovuto alle guerre intestine, manovre di potere, mire alla direzione dei Tg, e a una dirigenza (per l’assenza ab origine di un presidente “di garanzia” e una Vigilanza di fatto paralizzata) molto attenta alla linea di Palazzo Chigi e molto distratta sulle vicende interne, se non strettamente legate alla politica. Una cosa però è sempre più evidente: lasciar correre quando il bersaglio è Sigfrido Ranucci e Report, troppo scomodi, non allineati e, soprattutto, non funzionali alla narrazione governativa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - Mai vista una Rai così: tra agguati a Report e corsa alle poltrone, a Viale Mazzini è caos totale

Approfondimenti su Viale Mazzini Caos

In un clima di crescente caos e disorientamento, il panorama politico italiano si trova in una fase di grande confusione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Viale Mazzini Caos

Argomenti discussi: Mai vista una Rai così: tra agguati a Report e corsa alle poltrone, a Viale Mazzini è caos totale; Giochi invernali, bella la cerimonia, ma la Rai faccia un mea culpa; Figuraccia Rai alla cerimonia di apertura: le polemiche dopo l'inaugurazione delle Olimpiadi. Pd e 5S: superati i limiti; La Rai è come un cavallo scosso: ecco perché adesso scoppia un caso dopo l'altro.

Mai vista una Rai così: tra agguati a Report e corsa alle poltrone, a Viale Mazzini è caos totaleConduttori contro conduttori, regolamenti di conti e agguati a Report. Rai nel caos mentre riparte il valzer delle poltrone ... lanotiziagiornale.it

IL MARCIAPIEDI DELLA DISCORDIA... Nel corso del "Question Time" di questa sera, il Consigliere Anselmo Pizzutelli ha giustamente sollevato all'attenzione dell'amministrazione la problematica del marciapiedi di Viale Mazzini nel tratto nei pressi della C - facebook.com facebook

La decisione di Viale Mazzini: dopo la disastrosa telecronaca dell’apertura, il direttore di Rai Sport Petrecca non farà la chiusura di #MilanoCortina x.com