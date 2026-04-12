In Brianza si cerca Fabio Locatelli | è scomparso dopo essere uscito di casa

In Brianza, le autorità stanno cercando Fabio Locatelli, un uomo di 27 anni di Mezzago, che è scomparso venerdì 10 aprile. Si sa che ha lasciato la sua abitazione a piedi, senza portare con sé il cellulare, i documenti e i soldi. Le ricerche sono in corso per trovare indizi sulla sua posizione e sul suo stato.

È uscito di casa a piedi senza cellulare documenti e soldi, e potrebbe essere in difficoltà. In Brianza si cerca Fabio Locatelli, 27enne di Mezzago scomparso venerdì 10 aprile. L'appelloEra venerdì 10 aprile quando Fabio Locatelli, 27enne residente a Mezzago, è uscito dalla sua casa di via.🔗 Leggi su Monzatoday.it Scomparso dopo essere uscito di casa, 65enne trovato morto dai vigili del fuocoLa scomparsa di un uomo di 65 anni ha fatto scattare nella serata di ieri una complessa operazione di ricerca nell’entroterra ligure. Scomparso da 6 giorni un uomo in Brianza, si cerca un pensionatoDomenica 22 febbraio è uscito di casa lasciando la porta aperta e non è più rientrato.