Ragazzino picchiato fuori da scuola spunta un altro caso | A mio figlio hanno rotto una gamba

Un ragazzino è stato picchiato fuori da scuola, mentre un altro caso viene segnalato da un genitore che riferisce di aver portato suo figlio in ospedale con una gamba rotta. In quest’ultimo episodio, un giovane con uno scooter si sarebbe avvicinato all’altro e avrebbe aggredito, causando un taglio alla testa che ha richiesto il ricovero. Questi episodi sembrano rappresentare un aumento di situazioni di violenza tra adolescenti nelle vicinanze dell’istituto scolastico.

“Un ragazzo venuto con uno scooter, è sceso avvicinandosi all'altro ragazzino e l'ha aggredito”. Il giovane è stato ricoverato al Burlo con un taglio alla testa, ma quello di qualche giorno fa non sarebbe il primo episodio. Un altro caso, come raccontato ai microfoni di Telequattro da una madre.🔗 Leggi su Triesteprima.it

Rapina a Milano, giovane picchiato rimane invalido: 5 arresti - 1mattina News 19/11/2025

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