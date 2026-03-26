Ragazzino picchiato a scuola | 3 minorenni a processo | Si sono scusati ma non basta

Tre minorenni sono stati messi sotto processo per aver aggredito un compagno di scuola. Nonostante abbiano chiesto scusa e si siano detti pentiti, il gesto ha suscitato preoccupazione tra gli studenti e ha provocato alla vittima sentimenti di ansia e paura. La vicenda ha attirato l’attenzione all’interno dell’istituto e tra le famiglie coinvolte.

Modena, 26 marzo 2026 – Hanno chiesto scusa, si sono detti pentiti ma quel grave gesto commesso nei confronti di un compagno di scuola generò un forte allarmismo tra le aule ma non solo: scatenò nella vittima un senso di ansia e paura. Compariranno oggi davanti al giudice del tribunale dei minori di Bologna i tre ragazzi accusati di aver picchiato un coetaneo dopo aver fatto irruzione in classe, interrompendo la lezione in corso e generando il caos. L’aggressione è avvenuta il 23 febbraio del 2023 I fatti sono noti e sono avvenuti il 23 febbraio del 2023 all’interno del Corni Tecnico. Un istituto in quel periodo finito spesso al centro delle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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