Mio figlio disabile fatto scendere dal bus Lasciato sotto la pioggia scoppia un altro caso in Italia

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere dall’autobus di linea e lasciato sotto la pioggia. La famiglia denuncia l’accaduto e chiede spiegazioni. La scena ha suscitato rabbia e richiesto risposte immediate.

Una vicenda che ha suscitato indignazione e interrogativi si è verificata su un autobus di linea, coinvolgendo un ragazzo di 15 anni con disabilità e la sua famiglia. Un episodio raccontato da Il Giornale di Vicenza che, partito come una normale giornata di scuola, si è trasformato in un momento difficile per il giovane e in un caso su cui ora l’azienda di trasporto pubblico ha annunciato verifiche immediate. A raccontare quanto accaduto è la madre del ragazzo, le cui generalità non vengono riportate per tutelare il minorenne. “Credeva di aver dimenticato l’abbonamento: nella sua completa onestà lo ha detto subito all’autista e lui lo ha fatto scendere dall’autobus”.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

Questa mattina a Vicenza, un ragazzo disabile è stato fatto scendere dall’autobus e si è ritrovato solo sotto la pioggia.

La madre di Riccardo racconta che suo figlio, un bambino di San Vito di Cadore, è stato fatto scendere dal bus dell’autobus perché non aveva il biglietto speciale per le Olimpiadi.

