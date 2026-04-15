Ragazzina morta schiacciata da un albero | indagati cinque dipendenti comunali

Cinque dipendenti comunali sono stati iscritti nel registro degli indagati in relazione alla morte di una ragazzina di 12 anni, avvenuta lunedì in via Veneziano. La ragazza è stata travolta e schiacciata da un grande albero di pino sradicato dal vento. L’incidente ha portato all’apertura di un'indagine giudiziaria per stabilire eventuali responsabilità in merito alla caduta dell’albero.

Ci sono cinque indagati per la morte di Alicia Amoruso, la ragazzina di 12 anni travolta e schiacciata da un grosso albero di pino sradicato lunedì dal vento in via Veneziano a Bisceglie. La Procura di Trani ha notificato gli avvisi di garanzia a cinque dipendenti comunali, contestualmente al conferimento di incarico dell'autopsia e della consulenza tecnica. L'ipotesi di omicidio colposo Gli indagati, accusati di concorso in omicidio colposo, sono dirigente, funzionari tecnici e istruttori della Ripartizione Pianificazione, Programmi ed Infrastrutture del Comune di Bisceglie e dello Sportello Patrimonio Demanio e Attività Manutentive.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Ragazzina morta schiacciata da un albero: indagati cinque dipendenti comunali Cade un albero per il forte vento: muore schiacciata una ragazzina di 12 anniTragedia a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una ragazzina di 12 anni è morta schiacciata da un albero caduto a causa del forte... Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposoAveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un...