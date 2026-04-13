Una ragazza di 12 anni è deceduta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima era uscita da scuola e si trovava nel centro della città al momento dell’incidente. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per omicidio colposo. La tragedia si è verificata nel pomeriggio di ieri.

Aveva 12 anni Alicia Amoruso, la giovane morta a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani nel nord di Bari, dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del forte vento. La giovane è morta per politrauma da schiacciamento. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, in via Sergio Cosmai a Bisceglie, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale della città. La ragazza era appena uscita da scuola. L'incidente si è verificato intorno alle 14.15 in via Calace. Nel momento in cui l'albero si è abbattuto su di lei, Alicia era da sola e stava rientrando a casa.🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Alicia Amoruso morta schiacciata da un albero a Bisceglie, la 12enne era uscita da scuola. Inchiesta per omicidio colposo

Alicia Amoruso morta a 12 anni a Bisceglie colpita da un albero caduto per il vento durante l'allerta meteoUna ragazzina di 12 anni, Alicia Amoruso, è morta a Bisceglie dopo essere stata colpita da un albero caduto a causa del vento.

Bisceglie, 12enne muore schiacciata da alberoUna ragazzina di 12 anni è morta nel primo pomeriggio di oggi a Bisceglie, provincia di Barletta-Andria-Trani, dopo essere rimasta schiacciata da un...