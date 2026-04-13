Cade un albero per il forte vento | muore schiacciata una ragazzina di 12 anni

A Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, una ragazzina di 12 anni ha perso la vita dopo che un albero è stato abbattuto dal vento forte e le è caduto addosso. La tragedia si è verificata nel pomeriggio, mentre la giovane si trovava in un'area pubblica. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma le ferite riportate sono risultate fatali. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Tragedia a Bisceglie, in provincia di Barletta-Andria-Trani, dove una ragazzina di 12 anni è morta schiacciata da un albero caduto a causa del forte vento. La vittima, Alicia Amoruso, è morta per politrauma da schiacciamento. Quando i soccorritori del 118 sono arrivati sul luogo dell'incidente, in via Sergio Cosmai, la 12enne era incastrata sotto l'albero. Il suo cuore ha smesso di battere durante il trasporto in ambulanza verso il pronto soccorso dell'ospedale della città. Taranto, si stacca un palo della luce per il vento: morto un operaio. Non è l'unico incidente avvenuto in Puglia. Roberto Di Ponzio, operaio 38enne, dipendente della ditta Tec gen srl.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Cade un albero per il forte vento: muore schiacciata una ragazzina di 12 anni Albero cade per il vento a Bisceglie, muore ragazzina 12enneUna ragazzina di 12 anni è morta a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte vento. Tragedia per strada, albero cade per il forte vento e colpisce una 12enne: mortaUna ragazza di soli 12 anni è morta poco fa a Bisceglie, nel nord Barese, dopo essere stata colpita per strada da un albero caduto a causa del forte...