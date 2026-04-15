A Roma, un uomo noto come Er Palletta, membro della Banda della Magliana, è stato identificato come uno dei più pericolosi killer della gang e come spacciatore all’ingrosso. Nonostante il trascorrere degli anni, continuava a spacciare droga. Raffaele Pernasetti, nato nel 1950, era al servizio di un gruppo dei testaccini sotto il comando di una figura nota come Renatino. La sua attività criminale si protrasse nel tempo, senza pause.

Roma, 15 aprile 2026 - Nonostante gli anni Er Palletta non aveva perso il vizio di spacciare droga, Raffaele Pernasetti, uno dei più pericolosi killer della Banda della Magliana, classe 1950, al servizio del gruppo dei testaccini comandati da Enrico De Pedis, detto Renatino. Pernasetti, 75 anni, è tra gli arrestati del maxi blitz contro il gruppo di narcotrafficanti di San Basilio, guidato da Rosario Morando, esponente della famiglia di 'ndrangheta di Platì. Diceva che si era allontanato dalla vita da strada, che lavorava nel ristorante di famiglia, ma secondo gli inquirenti era la solita la facciata dovuta alla semilibertà, e per un passato del genere.🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raffaele Pernasetti, killer spietato e spacciatore all’ingrosso. Chi è Er Palletta della Banda della Magliana

Notizie correlate

Banda della Magliana, arrestato Raffaele Pernasetti: chi è l’ex boss ‘Er Palletta’Traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, lesioni e tentato omicidio.

Leggi anche: Arrestato Raffaele Pernasetti. Chi è 'Er Palletta' della Banda della Magliana, il testaccino vicino a De Pedis

Panoramica sull’argomento

Raffaele Pernasetti, killer spietato e spacciatore all’ingrosso. Chi è Er Palletta della Banda della MaglianaEra il braccio armato del boss De Pedis. Ha fatto parte della malavita storica romana. Oggi si torna a parlare di lui, 75 anni, perché è tra i 13 arrestati del gruppo di San Basilio, vicino all’’ndran ... quotidiano.net

Chi è Raffaele Pernasetti, Er Palletta della Banda della Magliana: dai furti ai rapporti coi SeneseTorna in carcere Raffaele Pernasetti, ex membro della banda della Magliana, nell'ambito dell'operazione dei carabinieri che questa mattina, 15 aprile, ha portato all'arresto di tredici persone a Roma. fanpage.it