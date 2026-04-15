Arrestato Raffaele Pernasetti Chi è ' Er Palletta' della Banda della Magliana il testaccino vicino a De Pedis

Un uomo di 75 anni è stato arrestato nelle ultime ore. Ex membro della Banda della Magliana, era conosciuto con il soprannome 'Er Palletta' ed era associato al gruppo dei testaccini di Enrico De Pedis. La sua vita di strada non si era mai allontanata da quel mondo, nonostante i tentativi di cambiare strada. L’arresto si inserisce in un’operazione di polizia che coinvolge figure storiche di questa organizzazione criminale.

Raffaele Pernasetti, 75 anni, la vita di strada non l'aveva mai lasciata. Ex esponente della Banda della Magliana, conosciuto come 'Er Palletta' e membro del gruppo dei testaccini di Enrico De Pedis detto ‘Renatino’, aveva provato a redimersi. Diceva di fare il cuoco al ristorante di famiglia, ma.🔗 Leggi su Romatoday.it Arrestato l’ex boss della Banda della Magliana Raffaele Pernasetti: il ruolo di ‘er Palletta’ nel narcotraffico di RomaC’è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana, fra le 13 persone arrestate per droga a Roma. Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere, chi è ‘Er Palletta’(Adnkronos) – C'è un ex elemento di spicco della Banda della Magliana fra le 13 persone arrestate oggi a Roma. Temi più discussi: Chi è Raffaele Pernasetti: il ritorno in carcere di Er Palletta della Banda della Magliana; Tredici arresti per narcotraffico: c'è anche Raffaele Pernasetti, ex boss della Banda della Magliana; Tredici arresti per droga a Roma: c'è anche Raffaele Pernasetti, detto er Palletta, ex banda della Magliana; Ex banda della Magliana Pernasetti torna in carcere, chi è 'Er Palletta'. Raffaele Pernasetti, chi è l’ex boss della Banda della Magliana arrestato a RomaRaffaele Pernasetti, noto negli ambienti criminali come 'Er Palletta', è una figura di rilievo nella storia della malavita romana fino agli inizi del 2000 ... lapresse.it Roma, arrestato Raffaele Pernasetti, boss della Banda della Magliana, cade la batteria del TrulloArrestato Raffaele Pernasetti: 13 misure a Roma. Colpita la batteria del Trullo che gestiva droga e violenza in diversi quartieri della Capitale ... romait.it Raffaele Pernasetti, arrestato l’ex boss della Magliana x.com Tra gli arrestati su ordine della Dda della procura di Roma c'è anche Raffaele Pernasetti, storico esponente dell'organizzazione criminale romana degli anni '70 - facebook.com facebook