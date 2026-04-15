Raffaele Pernasetti chi è l’ex boss della Banda della Magliana arrestato a Roma

Raffaele Pernasetti, conosciuto come ‘Er Palletta’, è stato arrestato a Roma. È considerato un ex leader della Banda della Magliana, un'organizzazione criminale attiva negli anni passati. L'arresto è avvenuto nel corso di un'operazione condotta dalle forze dell'ordine. Pernasetti, che ha precedenti penali, era ricercato da tempo prima di essere catturato. L’operazione ha coinvolto diverse unità di polizia e ha portato all’arresto di altri soggetti collegati alla rete criminale.

Raffaele Pernasetti, noto negli ambienti criminali come ‘Er Palletta’, è una figura di rilievo nella storia della malavita romana fino agli inizi del 2000 quando di lui si parlò poco se non quando, uscito dal carcere, si dedicò all’attività di cuoco, nel ristorante del fratello ‘Aio e Oio de casa mia’. Proprio quel ristorante, secondo gli investigatori era anche il quartier generale dei suoi affari. Nato a Roma il 20 dicembre 1950, si affermò come uno dei protagonisti della Banda della Magliana. Cresciuto tra i quartieri di Trastevere e Testaccio, Pernasetti partecipò a diverse rapine insieme a gruppi legati a Enrico De Pedis, del quale divenne rapidamente uomo di fiducia e braccio operativo.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raffaele Pernasetti, chi è l’ex boss della Banda della Magliana arrestato a Roma Raffaele Pernasetti, arrestato l’ex boss della MaglianaE’ in corso da questa mattina all’alba una vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai SeneseOperazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico...