Raffaele Pernasetti arrestato l’ex boss della Magliana

Questa mattina, all’alba, è iniziata un’ampia operazione dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Le forze dell’ordine stanno eseguendo diverse misure restrittive nei confronti di un uomo ritenuto ex boss di una nota organizzazione criminale. L’indagine si concentra su attività illecite connesse alla criminalità organizzata, e l’arresto è stato disposto nell’ambito di un procedimento giudiziario in corso.

E’ in corso da questa mattina all’alba una vasta operazione del nucleo investigativo dei carabinieri del comando provinciale di Roma. Tredici le persone finite in manette tra cui, secondo quanto apprende LaPresse, l’ex boss della Banda della Magliana, Raffaele Pernasetti di 75 anni detto ‘er Palletta’, ora cuoco nel ristorante ‘Oio A Casa Mia’ di proprietà del fratello nel quartiere del Testaccio. Arrestate 13 persone. Nell’operazione coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Roma, sono stati arrestati e portati in carcere anche Manuel Severa (già in carcere per l’omicidio di Cristiano Molè avvenuto al Corviale il 15 gennaio del 2024 – ndr), Manolo Bardeglinu, Alessandro De Angelis, Claudio Di Lodovico, Simone Di Matteo, Danilo Livi, Fabrizio Marinucci e Daniele Medori.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Raffaele Pernasetti, arrestato l’ex boss della Magliana Roma, 13 arrestti nella notte tra cui Raffaele Pernasetti, ex boss della Magliana noto come "Er Palletta"Dalle prime luci dell’alba i carabinieri del Nucleo investigativo di Roma stanno dando esecuzione a un’ordinanza, emessa dal gip del Tribunale di... Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai SeneseOperazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico...