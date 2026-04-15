Raffaele Pernasetti arrestato Roma aveva fondato la banda della Magliana con Giuseppucci Abbatino e De Pedis

A Roma, è stato arrestato Raffaele Pernasetti, noto per aver contribuito alla fondazione della banda della Magliana insieme a Giuseppucci, Abbatino e De Pedis. Contestualmente, le forze dell'ordine hanno portato a termine una maxi operazione che ha portato allo smantellamento della rete criminale coinvolta nel controllo delle piazze di spaccio nel quartiere Trullo. L'operazione ha portato all'arresto di diversi membri del gruppo e alla confisca di sostanze stupefacenti.

Tredici persone sono state arrestate dei carabinieri a Roma per traffico di droga, porto abusivo di armi, ricettazione, tentato omicidio e lesioni. Tra loro c’è anche il boss Raffaele Pernasetti, ritenuto storico esponente della Banda della Magliana che aveva contribuito a fondare: torna in carcere a 76 anni. L'arresto del boss della banda della Magliana Le indagini che hanno portato alla cattura di Pernasetti La maxi operazione contro il narcotraffico a Roma Il metodo di Severa L’arresto del boss della banda della Magliana Raffaele Pernasetti, “Er Palletta“, insieme a Franco Giuseppucci, Maurizio Abbatino, Enrico De Pedis e altri, aveva fondato la Banda della Magliana.🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Raffaele Pernasetti arrestato Roma, aveva fondato la banda della Magliana con Giuseppucci, Abbatino e De Pedis Raffaele Pernasetti, chi è l’ex boss della Banda della Magliana arrestato a RomaRaffaele Pernasetti, noto negli ambienti criminali come ‘Er Palletta’, è una figura di rilievo nella storia della malavita romana fino agli inizi del... Maxiblitz a Roma con 13 arresti: fra loro Raffaele Pernasetti della Banda della Magliana vicino ai SeneseOperazioni in corso dei carabinieri da questa mattina a Roma, smantellato gruppo criminale al Trullo: fra i 13 arresti anche quello dello storico...