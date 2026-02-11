Svolta maternità allo Spaziani | operativao l' epidurale h24 e il cesareo dolce Cavaliere | Ora servono medici
Da oggi, all’ospedale Spaziani di Frosinone ci sono novità per le future mamme. È stato attivato il servizio di epidurale disponibile 24 ore su 24 e il “cesareo dolce”, un metodo più delicato per il parto cesareo. Il direttore sanitario Cavaliere spiega che ora mancano medici specializzati per mantenere al massimo questa offerta. La struttura punta a rendere il parto più umano e vicino alle esigenze delle famiglie.
Umanizzazione del parto, abbattimento del dolore e centralità della famiglia. L’Ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone cambia volto ai servizi per la maternità, allineandosi agli standard assistenziali più avanzati. Tuttavia, dietro i risultati clinici, resta alta l’allerta della Asl sulla.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
Approfondimenti su Spaziani Ospedale
Svolta maternità allo Spaziani: operativo l'epidurale h24 e il "cesareo dolce". Cavaliere: «Ora servono medici»
L’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone introduce due novità importanti per le future mamme.
Sanità d’eccellenza allo "Spaziani": rimosso tumore cerebrale passando dall'occhio
La Asl di Frosinone ha fatto un passo avanti nella cura dei tumori cerebrali.
Anestesia nel taglio cesareo: tre motivi per non averne paura!
L'annuncio e la svolta nelle indagini - facebook.com facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.