Svolta maternità allo Spaziani | operativao l' epidurale h24 e il cesareo dolce Cavaliere | Ora servono medici

Da oggi, all’ospedale Spaziani di Frosinone ci sono novità per le future mamme. È stato attivato il servizio di epidurale disponibile 24 ore su 24 e il “cesareo dolce”, un metodo più delicato per il parto cesareo. Il direttore sanitario Cavaliere spiega che ora mancano medici specializzati per mantenere al massimo questa offerta. La struttura punta a rendere il parto più umano e vicino alle esigenze delle famiglie.

