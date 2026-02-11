Svolta maternità allo Spaziani | operativo l' epidurale h24 e il cesareo dolce Cavaliere | Ora servono medici

L’ospedale ‘Fabrizio Spaziani’ di Frosinone introduce due novità importanti per le future mamme. Ora è possibile fare l’epidurale 24 ore su 24 e si può scegliere il “cesareo dolce”, una modalità più delicata e meno traumatica. Il direttore Cavaliere spiega che ora servono più medici per gestire al meglio queste innovazioni e garantire un’assistenza di qualità. La struttura punta a rendere il parto più umano, meno doloroso e più incentrato sulla famiglia.

Umanizzazione del parto, abbattimento del dolore e centralità della famiglia. L'Ospedale 'Fabrizio Spaziani' di Frosinone cambia volto ai servizi per la maternità, allineandosi agli standard assistenziali più avanzati. Tuttavia, dietro i risultati clinici, resta alta l'allerta della Asl sulla.

