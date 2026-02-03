Operazione Fake family | false identità create con l' intelligenza artificiale per incassare gli assegni | scoperta truffa all' Inps

Gli agenti della polizia hanno smascherato una truffa lunga e complicata all’Inps. Gli investigatori hanno scoperto un sistema di identità false create con l’aiuto dell’intelligenza artificiale. Le persone dietro alla truffa hanno incassato circa 1,4 milioni di euro di assegni unici universali. In tutto, sono state coinvolte 59 donne di nazionalità romena che usavano nomi fittizi per ottenere i soldi “in nome e per conto” delle loro identità fasulle. La scoperta ha portato all’arresto di alcuni sospetti e alla conf

Avrebbero incassato indebitamente le somme, pari a circa 1,4 milioni di euro, dell'assegno unico universale «in nome e per conto» di 59 donne di nazionalità romena, tutte con 56 figli a carico, tutte inesistenti, ma con un'identità fittizia creata dall'Intelligenza artificiale. La presunta truffa, commessa tra il nord barese e la provincia di Foggia, è stata scoperta dalla guardia di finanza, che ha eseguito un sequestro preventivo di urgenza, già convalidato dal Tribunale di Foggia, nei confronti di due persone residenti nella provincia dauna, accusate di truffa aggravata in concorso ai danni dello Stato.

