Rachele Bastreghi in Sala Vanni | Ecco come nascono le mie canzoni

Rachele Bastreghi ha presentato le sue canzoni in Sala Vanni, spiegando che le crea spesso a casa, usando pianoforte o chitarra. La cantante ha condiviso che il suo modo di scrivere nasce da momenti semplici e spontanei, lontano dallo studio. Durante l’evento, ha anche raccontato qualche aneddoto personale legato alle sue composizioni, rendendo l’incontro più intimo e diretto. Rachele ha sottolineato che anche se si esibirà da sola, non mancheranno momenti di confronto e chiacchiere con il pubblico.

"Questa versione intima di Rachele testimonia come nascono le mie canzoni a casa, con il pianoforte o la chitarra: sarò alla ribalta da sola, ma ci sarà spazio anche per qualche chiacchiera, per qualche aneddoto". ' Indieretta Show ', il salotto musicale ideato da Francesco Pellegrini degli Zen Circus, fa tappa domani (ore 21,15) in Sala Vanni per un live di Musicus Concentus & Blackcandy Produzioni con gradita ospite Rachele Bastreghi. L'anima femminile dei Baustelle, non vede l'ora di confermare a Firenze il suo talento di musicista e chanteuse. Con un repertorio solista che la stella dell'alternative pop, nata a Montepulciano nel 1977, continua ad alimentare con passione.