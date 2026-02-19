Lo show Supersonico di Rachele Bastreghi | La mia vita in musica

Rachele Bastreghi ha portato uno spettacolo intenso al Supercinema di Santarcangelo, lasciando il pubblico senza parole. La cantante ha raccontato la sua esperienza musicale attraverso canzoni e aneddoti, coinvolgendo gli spettatori con la sua energia. Durante lo show, ha condiviso anche dettagli sulla sua carriera e le sfide affrontate nel mondo della musica. La serata si è conclusa con un'ovazione, dimostrando l’affetto dei presenti. Tutti aspettano ora il prossimo appuntamento della rassegna Supersonico.

Stasera alle 21 le luci del Supercinema di Santarcangelo si accendono su Rachele Bastreghi, protagonista della rassegna Supersonico. Per la cantautrice non è un debutto in città, ma un ritorno: a Santarcangelo era già passata nel 2021 con il suo album da solista Psychodonna. Oggi si racconterà in dialogo e musica con Francesco Pellegrini, cantautore dei The Zen Circus, "un mio caro amico. Sarà bellissimo, non vedo l’ora". Con i Baustelle – insieme a Francesco Bianconi e Claudio Brasini – ha firmato, tra il 2000 e il 2025, dieci album in studio, una colonna sonora e un disco live, attraversando più di 25 anni di musica senza mai perdere l’urgenza degli inizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

