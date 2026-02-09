Provincia di Frosinone raccolta differenziata al 64,3% | premiati 39 Comuni Ricicloni

Questa mattina a Frosinone sono stati premiati 39 Comuni che si sono distinti nella raccolta differenziata. La provincia ha raggiunto una media del 64,3%, un risultato che dimostra come molte amministrazioni stanno puntando sul riciclo e sulla raccolta intelligente dei rifiuti. Legambiente prosegue il suo tour nel Lazio, questa volta con l’edizione provinciale degli Ecoforum, per fare il punto sulla situazione e premiare chi si impegna di più.

Legambiente prosegue anche quest'anno il tour nel Lazio, con le edizioni provinciali degli Ecoforum, oggi appuntamento a Latina per l'appuntamento con i dati e comuni ricicloni della provincia pontina e di quella di Frosinone. Entrambe le province aumentano di troppo poco la percentuale di.

