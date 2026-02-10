Differenziata i comuni ricicloni premiati in provincia Latina resta al palo

Durante l'Ecoforum di Latina e Frosinone, sono stati premiati i comuni più virtuosi nella raccolta differenziata. Su 33 comuni pontini, 23 hanno ricevuto il riconoscimento, ma il capoluogo Latina non si è distinto in questa occasione. La classifica evidenzia ancora una volta come molte realtà della provincia facciano meglio, mentre Latina fatica a raggiungere gli obiettivi.

All'Ecoforum di Latina e Frosinone sono stati premiati i comuni "ricicloni" delle due province. Ben 23 su 33 quelli pontini che hanno ottenuto il riconoscimento per i traguardi raggiunti, ma fra questi non c'è il capoluogo.La nuova edizione dell'EcoforumSecondo il rapporto 2025 di Legambiente.🔗 Leggi su Latinatoday.it Approfondimenti su Latina Restano Provincia di Frosinone, raccolta differenziata al 64,3%: premiati 39 Comuni Ricicloni Questa mattina a Frosinone sono stati premiati 39 Comuni che si sono distinti nella raccolta differenziata. Dalla Provincia fondi ai Comuni per la raccolta differenziata, ma Latina non c'è Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Latina Restano Argomenti discussi: Comuni Ricicloni, premiati i più virtuosi tra Latina e Frosinone; Provincia di Frosinone, raccolta differenziata al 64,3%: premiati 39 Comuni Ricicloni; Sicilia | Comuni Ricicloni: frena la crescita della raccolta differenziata; Raccolta differenziata: Villarosa premiata tra i Comuni Ricicloni. Ecoforum provinciale, premiati i Comuni Ricicloni di Latina e FrosinoneEcoforum provinciale di Latina e Frosinone, premiati i Comuni Ricicloni 2025. Raccolta differenziata al 63,5% nel pontino e al 64,3% nel frusinate, sotto l’obiettivo del 65% ... latinaquotidiano.it Comuni Ricicloni, premiati i più virtuosi tra Latina e FrosinoneLegambiente presenta i dati sulla differenziata e assegna gli attestati ai municipi oltre il 65%. Percentuali in crescita ma ancora sotto il target in alcune aree ... rainews.it Ecoforum provinciale di Latina e Frosinone, premiati i Comuni Ricicloni delle 2 provincie meridionali del Lazio Premiati come ricicloni ben 23 comuni su 33 in provincia di Latina dove c’è una differenziata totale al 63,5%, male il capoluogo pontino. Solo 39 su - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.