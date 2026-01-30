Al via i lavori per il depuratore in località Macchia | Fondamentale per un nuovo sviluppo dell' are

Sono partiti i lavori per costruire il nuovo depuratore in località Macchia, a Marina di Monte Sant’Angelo. Le operazioni sono iniziate in questi giorni e rappresentano un passo importante per migliorare la qualità delle acque lungo la costa. L’impianto aiuterà a risolvere i problemi di inquinamento e a favorire uno sviluppo più sostenibile della zona.

L’intervento riguarda la riattivazione e l’adeguamento funzionale dello schema fognario e del presidio depurativo, con l’obiettivo di garantire un sistema moderno ed efficiente per il trattamento dei reflui Sono iniziati in questi giorni i lavori per l’impianto di depurazione in località Macchia, a servizio della fascia costiera della Marina di Monte Sant’Angelo. L’intervento riguarda la riattivazione e l’adeguamento funzionale dello schema fognario e del presidio depurativo, con l’obiettivo di garantire un sistema moderno ed efficiente per il trattamento dei reflui, in coerenza con gli standard previsti e con il recapito finale nel Torrente Varcaro.🔗 Leggi su Foggiatoday.it

