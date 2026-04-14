Manfredonia Molo21 | Non esiste alcuna invasione né allarme sicurezza Costruita narrazione distorta

Negli ultimi giorni si è diffusa una versione dei fatti che presenta la situazione a Manfredonia come un'invasione e un rischio per la sicurezza. Tuttavia, fonti locali hanno dichiarato che questa rappresentazione non corrisponde alla realtà, sostenendo che si tratta di una narrazione costruita e distorta. Le autorità e gli operatori coinvolti hanno chiarito che non ci sono situazioni di emergenza o minacce alla sicurezza pubblica in corso.

Manfredonia, Molo21: "Non esiste alcuna invasione, né allarme sicurezza. Costruita narrazione distorta" Sull'accoglienza a Manfredonia si sta costruendo una narrazione distorta. Noi partiamo dai fatti. Negli ultimi giorni, il dibattito sull'accoglienza dei richiedenti asilo a Manfredonia si ècaricato di toni polemici, spesso distorti. Per questo riteniamo necessario riportarlo su basi di verità, chiarezza e responsabilità. Manfredonia non e nuova a esperienze di accoglienza. Da anni, in modo silenzioso, organizzato ed efficace, questi progetti vengono portati avanti grazie alla collaborazione tra istituzioni, Caritas diocesana, operatori e volontari.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Manfredonia, Molo21: “Non esiste alcuna invasione, né allarme sicurezza. Costruita narrazione distorta” “Asilo nido investimento per il futuro, dall’opposizione narrazione distorta e stucchevole”Riceviamo e pubblichiamo una nota del coordinamento provinciale di Terni e comunale di San Gemini di Fratelli d’Italia in risposta a un intervento... Manfredonia piange Maria Nardella, una vita dedicata ai bambini Manfredonia è stata colpita oggi da una triste notizia che ha colpito profondamente l’intera comunità: è venuta a mancare Maria Nardella, figura molto conosciuta e stimata da tutti. Maria, avev - facebook.com facebook