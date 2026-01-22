mattarella abbraccia i paralimpici al quirinale anche piccinini della phb

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha ricevuto al Quirinale gli atleti paralimpici che nel 2025 si sono distinti ai Mondiali e alle Deaflympics, tra cui anche rappresentanti della Phb con Piccinini. L’incontro ha rappresentato un momento di riconoscimento e valorizzazione dei risultati sportivi degli atleti italiani nel contesto internazionale.

L’INCONTRO. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato gli atleti paralimpici che nel 2025 hanno vinto medaglie d’oro ai Mondiali e alle Deaflympics. Fra loro anche Francesco Piccinini della Phb. Una prima volta significativa per il movimento paralimpico italiano al Quirinale, dove mercoledì 21 gennaio il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto incontrare i vincitori di medaglie d’oro ai Mondiali e alle Deaflympics 2025. Nell’occasione il Capo dello Stato ha annunciato che sarà presente alla cerimonia di apertura a Verona delle Paralimpiadi di Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

Gli atleti paralimpici al Quirinale, Mattarella: "Il vostro impegno è un grande contributo di crescita civile"

Mattarella riceve gli atleti paralimpici al Quirinale: "Col vostro esempio contribuite alla crescita civile dell'Italia"

