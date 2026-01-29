Ursula von der Leyen che firma la madre di tutti gli accordi con l' India anche grazie alla diplomazia degli abiti

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha firmato un accordo importante con l’India. La sua visita ha attirato l’attenzione anche per il modo in cui si è vestita, dimostrando che anche lo stile conta nelle diplomazie. Von der Leyen ha scelto con cura i suoi abiti, e questa strategia le ha aperto le porte a un dialogo più aperto con i rappresentanti indiani. La stretta di mano e le firme sono state il risultato di un’intesa che potrebbe cambiare molte cose tra Europa e India.

La presidente della Commissione Europea e Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, sono stati in India per il Vertice UE-India e sono stati accolti con tutti gli onori dal premier indiano Narendra Modi e dalla presidente Droupadi Murmu. Se Costa non si è dovuto troppo ingegnare per far bella figura avendo messo in valigia il classico completo blu, la leader dell'UE, che nelle visite precedenti non aveva mai tradito il suo classico stile, è riuscita con il suo guardaroba a conquistare il cuore, la stampa e la fiducia degli indiani.

