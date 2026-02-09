le persone anziane dimenticate nel genocidio di gaza

Una ricerca di HelpAge International e Amnesty International mostra che gli anziani di Gaza, il 5% della popolazione, sono tra le vittime più trascurate in questa crisi. Molti di loro soffrono di problemi di salute sia fisica che mentale, aggravati dal blocco imposto da Israele e dal divieto di aiuti e medicinali. La situazione rimane difficile e rischiosa per le persone più vulnerabili nella Striscia.

Una ricerca condotta da HelpAge International e Amnesty International ha rivelato che nella Striscia di Gaza le persone anziane (il 5% della popolazione) sono vittime di una trascurata crisi di salute fisica e mentale nel contesto del blocco, tuttora in corso, degli aiuti e dei medicinali essenziali da parte di Israele e del recente divieto imposto alle organizzazioni umanitarie. Dal sondaggio effettuato da HelpAge International è emerso che, a causa della scarsità di cibo, le persone anziane sono costrette a saltare i pasti, anche per assicurare che altri familiari possano mangiare. Per via della mancanza d’accesso ai medicinali, le terapie continuative devono essere razionate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

