Questo viaggio chiamato amore | carteggio tra Sibilla Aleramo e Dino Campana a Palazzo Merulana
Sabato 18 aprile alle 19, presso Palazzo Merulana, si terrà una lettura pubblica di uno dei carteggi più celebri tra due scrittori italiani. L’evento, promosso da La Setta dei Poeti estinti, proporrà la lettura di alcune lettere d’amore scambiate tra Sibilla Aleramo e Dino Campana. L’iniziativa si inserisce nel contesto di un progetto dedicato alla scoperta di corrispondenze letterarie e testimonianze della cultura italiana.
Sabato 18 aprile, alle 19, a Palazzo Merulana, La Setta dei Poeti estinti leggerà uno dei carteggi d’amore più intensi di sempre, quello tra Sibilla Aleramo e Dino Campana.Un’occasione per riscoprire due tra i maggiori autori della nostra letteratura, ripercorrendone i sentimenti, le parole, le.🔗 Leggi su Romatoday.it
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