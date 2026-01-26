Palazzo Merulana | L’arte della cura tra sogno e realtà

Palazzo Merulana ospita la mostra “Contenuti per la cura”, una doppia personale di Cecilia Cocco e Daniela Flores. L’evento si terrà a Roma, in Via Merulana 121, dal 6 febbraio al 15 marzo 2026. Un’occasione per esplorare il rapporto tra arte, benessere e cura, attraverso le opere delle artiste, invitando il pubblico a riflettere sulla connessione tra sogno e realtà.

Cosa: La mostra “Contenuti per la cura”, doppia personale di Cecilia Cocco e Daniela Flores.. Dove e Quando: Roma, Palazzo Merulana (Via Merulana 121), dal 6 febbraio al 15 marzo 2026.. Perché: Un dialogo poetico che invita a riscoprire la bellezza nei dettagli dimenticati e a trasformare la fragilità in potenza rigeneratrice.. Nel cuore dell’Esquilino, il concetto di “cura” assume una nuova dimensione estetica e concettuale. Palazzo Merulana, un luogo che porta inscritta nel proprio DNA una vocazione alla rinascita, si appresta ad accogliere un progetto espositivo che fa della delicatezza la sua forza motrice. 🔗 Leggi su Ezrome.it © Ezrome.it - Palazzo Merulana: L’arte della cura tra sogno e realtà Approfondimenti su palazzo merulana "Contenuti per la cura", mostra di Cecilia Cocco e Daniela Flores a Palazzo Merulana Le Conversazioni 2025: a Palazzo Merulana incontro tra Antonio Monda e Eraldo Affinati La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su palazzo merulana Argomenti discussi: Senza cornice di Giorgio Ortona a Palazzo Merulana; Roma eventi weekend. Renato Zero in tour, Tootsie al Sistina, Supermagic all'Auditorium Conciliazione e molto altro; Siena, Accademia Chigiana: la violinista Nicole Biegniewska vince ilPremio Giovanna Maniezzo 2025; Rifugi, la mostra degli artisti emergenti al Pastificio Cerere. Palazzo Merulana, Roma Collezione privata - facebook.com facebook Nell’ambito del Progetto “Professione cooperatore”, Legacoop Lazio organizza l’evento “Professione cooperatore, Insieme più competitivo” 28 gennaio 2026, dalle 10:00 alle 18:00 Palazzo Merulana, Via Merulana 121, Roma agrotecnici.it/Pros x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.