Fiumicino | incendio al centro sportivo Garbaglia sindaco gesto grave e inaccettabile

A Fiumicino un incendio doloso ha raso al suolo il centro sportivo Piero Garbaglia, una struttura dedicata all’attività giovanile del Fiumicino Calcio. Il sindaco ha definito l’episodio un gesto grave e inaccettabile. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto per chiarire le cause e individuare i responsabili. La struttura, molto frequentata dai giovani, è stata completamente danneggiata dalle fiamme.

Un incendio doloso ha devastato il centro sportivo Piero Garbaglia di Fiumicino, una struttura fondamentale dedicata al settore giovanile del Fiumicino Calcio. A rendere nota la notizia è stato il Comune di Fiumicino, che ha espresso preoccupazione per l’accaduto. Solidarietà del Sindaco di Fiumicino. Il sindaco di Fiumicino, Mario Baccini, ha dichiarato: “Sono in contatto con le autorità competenti ed esprimo la mia piena solidarietà alla società sportiva per quanto accaduto. Si tratta di un atto che colpisce un luogo storico per la nostra città, un punto di riferimento e di aggregazione per tanti giovani e famiglie. Confido che le autorità competenti possano fare al più presto piena luce sull’accaduto, individuando i responsabili di questo gesto grave e inaccettabile”. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Fiumicino: incendio al centro sportivo Garbaglia, sindaco “gesto grave e inaccettabile” Articoli correlati Vandali nella palestra di via Longarone a Scandiano, il sindaco: “Gesto grave e inaccettabile”Scandiano (Reggio Emilia), 2 febbraio 2026– Il sindaco di Scandiano Matteo Nasciuti esprime ferma condanna per i gravi atti vandalici che, nel corso... Leggi anche: Centro sportivo di Noviglio, il sindaco: "Basta polemiche" Approfondimenti e contenuti Discussioni sull' argomento Roma, incendio a Marconi: fiamme vicino un centro sportivo, colonna di fumo visibile da più quartieri; Fughe di gas, boati e crolli: da Monteverde a Piana del Sole un anno di tragiche esplosioni a Roma; Incendio a San Paolo: fumo nero e boati vicino al Centro Federale; Fiumicino: autista NCC sorpreso a sniffare cocaina in auto durante il servizio. Incendio a Magliana, fiamme minacciano le case: pompieri sul posto da ore, code sulla Roma FiumicinoPaura a Roma per un vasto incendio che ha rischiato di raggiungere le case in zona Magliana. Rallentamenti sulla Roma Fiumicino in direzione del centro città. Vigili del fuoco al lavoro anche con ... fanpage.it Il Comune di Fiumicino informa i cittadini che, in applicazione del Regolamento Europeo n. 1157/2019 e a seguito dell’esaurimento delle scorte di carte di identità cartacee, gli uffici comunali e lo Sportello “Carte di Identità al Volo”, attivo all’interno dell’Aeropo facebook