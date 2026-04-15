Un video racconta le particolarità dei canti dei minatori di Dossena, un gruppo che, a causa delle malattie respiratorie professionali, interpretava le canzoni tradizionali in modo diverso rispetto agli altri. La regista ha raccolto testimonianze e immagini che mostrano le pause

L’INTERVISTA. giulia deval ha realizzato dei video che raccontano la particolarità dei canti dei minatori di Dossena che a causa delle malattie respiratorie professionali interpretavano i canti tradizionali in modo molto diverso dai colleghi. I canti dei lavoratori delle miniere di Dossena avevano un particolarità, delle pause molto più lunghe rispetto alle versioni originali e il motivo era la silicosi che imponeva un ritmo molto diverso e soprattutto delle pause più lunghe per riprendere fiato. Si intitola proprio «Fiato! Le pause dei canti delle miniere di Dossena» la video installazione di giulia deval, realizzata per la Gamec di...🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Quelle pause «anomale» nei canti dei minatori di Dossena

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