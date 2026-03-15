Brignone e De Silvestro sono atlete che hanno conquistato medaglie olimpiche e paralimiche, dimostrando quanto la mente possa influenzare le performance sportive. In diverse occasioni, hanno parlato delle pause mentali che affrontano durante le competizioni, condividendo come queste momenti siano fondamentali per mantenere la concentrazione e raggiungere il successo. Le loro esperienze mostrano il ruolo centrale della preparazione mentale nello sport di alto livello.

Una è la sciatrice italiana più vincente di sempre, l’altro l’atleta paralimpico dallo slalom gigante sitting d’oro, che ci ha appena accompagnato sul tetto del mondo. Non dimenticheremo mai quel brivido durante le loro discese, percorse magistralmente come delle pennellate sulla neve, l’orgoglio delle medaglie conquistate con determinazione e impegno, la gioia infinita negli occhi di Federica Brignone e René De Silvestro, atleti esemplari di questi Giochi Olimpici Invernali Milano Cortina 2026. Lo sa bene Powerade, sport drink di Coca- Cola, Partner Globale dei Giochi Olimpici e Paralimpici, che li ha scelti come Ambassador e punto di riferimento negli sport invernali, simboli virtuosi di dedizione, resilienza e passione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Brignone e De Silvestro: quelle "pause" che fanno vincere le gare olimpiche

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