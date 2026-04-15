Quel documento non torna | la disavventura a Leffe dell’ex portiere di Serie A Gomis

Un ex portiere di Serie A è stato coinvolto in una vicenda legale a Leffe a causa di un documento che non corrisponde ai fatti. Dopo aver attraversato un periodo complicato, ora si dedica ad assistere altre persone nel superare le proprie difficoltà. La sua storia si intreccia con questa situazione giudiziaria, che ha attirato l’attenzione locale. La vicenda riguarda la verifica di un documento ritenuto non conforme alla realtà dei fatti.

Leffe. Dopo aver superato anni difficili, oggi Lys Gomis dedica il suo tempo ad aiutare altri a rialzarsi. Eppure, proprio mentre cercava di ricostruire la sua vita, si è trovato al centro di un episodio che lo ha fatto sentire, ancora una volta, sotto accusa. Ex portiere professionista che in carriera ha vestito anche le maglie di Torino e Lecce, a 36 anni racconta il suo passato segnato da dipendenze da alcol e cocaina, insieme al percorso di rinascita che lo ha portato a rimettersi in piedi. Lo fa al centro di recupero Narconon Falco di Leffe, lo stesso in cui in passato si era rivolto per disintossicarsi. “All’anagrafe l’impiegata ha ipotizzato che il documento fosse falso e ha chiamato i carabinieri”, racconta.🔗 Leggi su Bergamonews.it

Calcio serie C. La Pianese saluta Bertini. Il portiere torna all’AtalantaLa Pianese saluta, anticipatamente, Tommaso Bertini (foto): l’estremo difensore, che sul monte Amiata ha collezionato 5 presenze, 4 in campionato e...

Il pullman della Cremonese se ne va, Audero resta a piedi: l’incredibile disavventura del portiereTutto è successo perché l'estremo difensore italo-indonesiano (suo padre è nato nel Paese asiatico) s'è intrattenuto nella mixed-zone con alcuni...