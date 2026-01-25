Il pullman della Cremonese se ne va Audero resta a piedi | l'incredibile disavventura del portiere

Dopo la partita della Cremonese, Audero si è trovato improvvisamente senza il suo pullman, lasciandolo a piedi. La situazione è nata dal prolungato colloquio del portiere, di origine italo-indonesiana, con alcuni giornalisti nella mixed-zone. Un episodio insolito che ha attirato l'attenzione, evidenziando come anche piccoli dettagli possano influire sui momenti più imprevisti di un evento sportivo.

Tutto è successo perché l'estremo difensore italo-indonesiano (suo padre è nato nel Paese asiatico) s'è intrattenuto nella mixed-zone con alcuni giornalisti. Il Sassuolo gli ha messo a disposizione un'auto per rientrare a Cremona.🔗 Leggi su Fanpage.it

Leggi anche: Conferenza surreale in Eurolega, l’allenatore del Valencia dice il punteggio finale e se ne va

Leggi anche: Chi se ne frega se tra gli admin del gruppo ‘Mia moglie’ c’è una donna

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Sassuolo, mister Grosso: Contro la Cremonese è uno scontro diretto, contento di ritrovare giocatori importanti; Serie A: Sassuolo-Cremonese, le probabili formazioni e dove seguire il match; DIRETTA ONLINE - Serie A, Cremonese-Hellas Verona: live report, formazioni e dettagli; Lo juventino Zuliani punge il Napoli: Per noi vale tre punti, per loro l'onore come nel Medioevo - CalcioNapoli24 | CN24.

Spazio Napoli. . Gli azzurri sono allo Zini: TUTTO PRONTO PER CREMONESE-NAPOLI L'arrivo del pullman allo stadio: pochi tifosi ad accogliere i Supercampioni d'Italia, data la lontananza dell'ingresso veicoli dalla postazione dei supporter partenopei # - facebook.com facebook