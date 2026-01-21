La Pianese annuncia il ritorno di Tommaso Bertini all’Atalanta. Il portiere, che ha disputato cinque partite con la squadra toscana, torna al club di proprietà dopo il prestito iniziato l’estate scorsa. Bertini, che ha contribuito alla rosa bianconera con poche presenze, si rimette a disposizione dell’Atalanta per le future esigenze. La separazione è avvenuta in anticipo rispetto al termine della stagione.

La Pianese saluta, anticipatamente, Tommaso Bertini (foto): l’estremo difensore, che sul monte Amiata ha collezionato 5 presenze, 4 in campionato e una in Coppa Italia, è tornato all’ Atalanta, club che ne detiene il cartellino e che lo aveva girato in prestito alla società bianconera la scorsa estate. Che il 2004 potesse far ritorno alla casa madre era nell’aria: se Filippis si è guadagnato il primo posto nelle gerarchie di mister Birindelli, con il ritorno di Alessandro Reali, a metà dicembre, sono arrivati a quattro (nell’elenco anche Porciatti) i portieri in rosa. "La società desidera ringraziare Tommaso per la professionalità e la serietà dimostrate quotidianamente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Sport.quotidiano.net - Calcio serie C. La Pianese saluta Bertini. Il portiere torna all'Atalanta

