Incontro tra Mattarella e Mantovano al centro anche il pacchetto sicurezza Cdm giovedì

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha incontrato oggi il senatore Mantovano al Quirinale. Al centro della riunione, il pacchetto sicurezza che il governo discuterà giovedì in Consiglio dei ministri. L’atmosfera nel palazzo è apparsa tesa ma composta, come se si preparassero a decisioni importanti. La discussione è avvenuta in un clima di attenzione e riserbo.

Il palazzo del Quirinale ha respirato un’atmosfera di tensione controllata, quasi da sala di crisi, nel pomeriggio del 5 febbraio. Sergio Mattarella, presidente della, ha ricevuto al suo studio in via del Quirinale il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, per un colloquio che ha messo al centro del tavolo il pacchetto sicurezza, un’agenda complessa, articolata in un decreto legge e un disegno di legge, che insieme superano le ottanta pagine di testo. L’incontro, non ufficialmente annunciato ma subito filtrato da fonti parlamentari, è stato il segno di un dialogo serrato tra Palazzo Chigi e la presidenza della, che si è rafforzato dopo il rinvio di un giorno rispetto al calendario iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Oggi al Quirinale si riunisce Sergio Mattarella con Alfredo Mantovano.

Giovedì pomeriggio si svolgerà il Consiglio dei ministri, anche se era previsto per domani.

