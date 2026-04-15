Quartieri Borello mette a confronto tutta la comunità educante | assemblea pubblica con le assessore
Giovedì 16 aprile alle 20:30 si tiene un’assemblea pubblica a Borello, nella sede del quartiere in piazza San Pietro in Solfrino 465. L’evento è rivolto alla cittadinanza e si intitola
C'è un importante appuntamento a Borello, giovedì 16 aprile alle ore 20:30 nella sede del quartiere (piazza San Pietro in Solfrino 465), la cittadinanza è invitata a partecipare all'assemblea pubblica dal titolo 'Incontro con la comunità educante'. Una iniziativa che vede la regia del consiglio.🔗 Leggi su Cesenatoday.it
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