Eurosofia a Fiera Didacta Ciracì | Percorsi innovativi su inclusione neuroscienze e intelligenza artificiale per tutta la comunità educante

A Fiera Didacta Firenze 2026, Eurosofia presenta percorsi formativi che si concentrano su inclusione, neuroscienze e intelligenza artificiale destinati all’intera comunità educante. Ernesto Ciracì, direttore dei corsi di Eurosofia, ha evidenziato come questa partecipazione rappresenti un’importante opportunità per promuovere metodi innovativi e aggiornati nel settore scolastico. La presenza dell’ente mira a rafforzare strategie di formazione e aggiornamento per docenti e operatori educativi.

Ernesto Ciracì, direttore dei corsi di Eurosofia, sottolinea come la presenza a Fiera Didacta Firenze 2026 rappresenti un’occasione strategica per valorizzare percorsi formativi centrati su inclusione, apprendimento e uso dell’intelligenza artificiale nella scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati CertiPass a Fiera Didacta, Milella: “Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale” [VIDEO]Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, descrive a Fiera Didacta 2026 il profilo dell’ente, specializzato in certificazioni... Come l'intelligenza artificiale e le neuroscienze stanno influenzando la profumeria. Finiremo per indossare profumi creati al pc?L’intelligenza artificiale sta cominciando a giocare un ruolo sempre più importante nella creazione di profumi e fragranze. Ciracì (Eurosofia): Percorsi innovativi su inclusione, neuroscienze e intelligenza artificiale Una selezione di notizie su Fiera Didacta Temi più discussi: Eurosofia protagonista a Didacta 2026: formazione e innovazione per il mondo della scuola; Docenti precari, fino a 70mila euro di risarcimento per l’abuso dei contratti a termine. Pacifico (Anief) a Didacta: precarietà causa di denatalità ed emigrazione; Didacta Italia 2026 a Firenze: il programma di mercoledì 11 marzo con il Ministro Valditara e gli eventi in fiera; Pacifico (ANIEF): La precarietà colpisce scuola e famiglia, un insegnante di religione su tre resta escluso dal ruolo. Eurosofia protagonista a Didacta 2026: formazione e innovazione per il mondo della scuolaAnche quest’anno Eurosofia è tra i protagonisti della Fiera Didacta Italia, il più importante appuntamento nazionale dedicato alla formazione e all’innovazione didattica. L’evento rappresenta un punto ... orizzontescuola.it CertiPass a Fiera Didacta, Milella: Certificazioni informatiche e intelligenza artificiale [VIDEO]Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, descrive a Fiera Didacta 2026 il profilo dell’ente, specializzato in certificazioni informatiche con un ventaglio di proposte che spazia da p ... orizzontescuola.it Antonella Milella, Education Project Manager di CertiPass, descrive a Fiera Didacta 2026 il profilo dell’ente, specializzato in certificazioni informatiche con un ventaglio di proposte che spazia da percorsi generali a certificazioni specificamente pensa… x.com L’istituto è stato premiato a Firenze, nel corso della fiera Didacta Italia #perugia - facebook.com facebook