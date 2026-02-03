L’aeroporto d’Abruzzo è lo scalo italiano che cresce di più | pista allungata e ripristino del volo per Linate fra i nuovi obiettivi

L’aeroporto d’Abruzzo si conferma il più rapido in Italia. Nel 2025 ha registrato un aumento del 31,5% dei passeggeri, il che lo mette in testa alla classifica nazionale. I nuovi obiettivi prevedono l’allungamento della pista e il ripristino dei voli per Linate, punti chiave per sostenere la crescita. Un boom che fa bene all’economia locale e attira più voli e persone.

L'aeroporto d'Abruzzo guida la classifica degli scali italiani che crescono di più.Stando ai dati di Assaeroporti (che fanno riferimento agli aeroporti di tutta la Penisola con almeno un milione di passeggeri) per aumento percentuale del traffico passeggeri registrato nel 2025 con il +31,5 %. Entro la primavera pronta la pista allungata dell'aeroporto d'Abruzzo e a breve sarà riattivato l'Ils Entro la primavera sarà completata l'allungamento della pista dell'aeroporto d'Abruzzo, con la riattivazione a breve dell'ILS.

