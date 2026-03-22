I compagni non lo vogliono alla gita la mamma | Persa un’occasione di crescita mancano i presupposti per partire

Un alunno con disabilità potrebbe essere escluso dal viaggio d’istruzione di tre giorni programmato per maggio, a causa delle resistenze dei compagni e delle dichiarazioni della madre. La donna ha affermato che il bambino ha perso un’occasione di crescita e che non ci sono i presupposti per partire. La discussione si concentra sulla possibilità di impedire la partecipazione del ragazzo alla gita.

Un alunno con disabilità rischia di essere escluso dal viaggio d’istruzione di tre giorni previsto per maggio. Il caso è stato segnalato al dirigente scolastico e al provveditorato. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Articoli correlati Leggi anche: Studente con disabilità escluso dalla gita perché «disturba», i compagni non vogliono stare in stanza con lui. La denuncia della madre Conegliano, in gita grazie alla solidarietà dei compagniUno studente di quinta superiore non poteva permettersi la gita scolastica di fine anno e così i compagni hanno pagato per lui. Approfondimenti e contenuti su I compagni non lo vogliono alla gita la... Discussioni sull' argomento I compagni non vogliono stare in camera con lo studente disabile. La mamma: Un ricatto, addolorata e delusa. E la gita scolastica salta; Ventura: Sconfitta irreale; Consegnano un cellulare senza sim e un secondo lo usano per fare le verifiche con l'IA. Le versioni di latino fatte così, e non solo. Un'altra mamma lancia l'allarme; Palermo-Juve Stabia 2-2: gli highlights del match | VIDEO. Non vogliono stare in camera con l’alunno disabile: salta la gita scolasticaDiscriminazione a scuola: 3 studenti di un istituto superiore rifiutano di dormire con il compagno di classe 16enne. La denuncia viene dalla madre del ragazzo, insegnante e accompagnatrice del viaggio ... msn.com Fu il pass per la finale playoff, poi persa contro la Reggiana. facebook Campagna referendaria, una nuova occasione persa x.com