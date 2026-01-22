Lorenzo Sonego ha perso punti nel ranking ATP dopo la sconfitta nel secondo turno degli Australian Open 2026 contro Lorenzo Musetti. La sconfitta nel derby italiano ha determinato un calo di almeno 20 posizioni, con possibili ulteriori scivolamenti in base ai risultati dei prossimi tornei. La situazione evidenzia l'importanza di mantenere costante il rendimento nel circuito professionistico.

Lorenzo Sonego è stato sconfitto nel derby italiano da Lorenzo Musetti nel secondo turno degli Australian Open 2026 di tennis e per questo motivo ha perso punti e posizioni nel ranking ATP, dove nei prossimi turni potrebbe essere scavalcato da altri tennisti ancora in corsa a Melbourne. Il torinese, infatti, nel 2025 si era spinto fino ai quarti di finale agli Australian Open, e per questo motivo aveva incassato 400 punti, mentre con il secondo turno del 2026 i punti racimolati sono 50, con una perdita netta di 350. Per questo motivo l’azzurro è crollato da quota 1240 a 890, scivolando dal 40° posto, occupato nella classifica ufficiale di lunedì 19 gennaio, al 60° della graduatoria live aggiornata mentre si sta completando il secondo turno del primo Slam stagionale. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Lorenzo Sonego precipita nel ranking ATP: non conferma la cambiale e perde (almeno) 20 posizioni

