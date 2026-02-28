Jasmine Paolini partecipa a un torneo a Merida con l’obiettivo di ritrovare fiducia e migliorare la propria posizione nel ranking WTA. Attualmente, la giocatrice italiana si trova in una buona posizione, ma deve colmare il divario con le avversarie che la precedono. La competizione rappresenta un’occasione per fare passi avanti e consolidare la propria presenza nel circuito.

Un torneo per ritrovare fiducia e rimettersi in moto: è questo l’obiettivo di Jasmine Paolini a Merida. Sul cemento messicano, la toscana era alla ricerca di buone sensazioni dopo le fatiche della primissima parte di stagione. I risultati attesi non sono arrivati e Jasmine ha avuto difficoltà a esprimere al meglio il proprio potenziale, per una serie di ragioni. La presenza nell’evento messicano rispondeva proprio all’esigenza di riassaporare il gusto del successo, e il raggiungimento delle semifinali rappresenta senza dubbio un segnale positivo. Ora l’obiettivo è spingersi fino in fondo e magari festeggiare un titolo che darebbe slancio sia al morale sia alla classifica. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jasmine Paolini consolida la posizione nel ranking WTA. C’è un solco da colmare con chi la precede

Ranking WTA (23 febbraio 2026): Jasmine Paolini guadagna una posizione, Elisabetta Cocciaretto la perdeSi tratta dell’unica variazione registrata in top ten rispetto alla settimana scorsa.

Ranking WTA (19 gennaio 2026): Jasmine Paolini perde una posizione, Elisabetta Cocciaretto ne guadagna 24!Il ranking WTA è stato aggiornato alla vigilia degli Australian Open 2026 di tennis: in top ten perde una posizione Jasmine Paolini, che viene...

Approfondimenti e contenuti su Jasmine Paolini.

Temi più discussi: Jasmine Paolini lascia appena 2 game a Priscilla Hon nell’esordio a Merida; Classifica WTA 23 febbraio 2026, Sabalenka consolida, Paolini 7° risalita a piccoli passi; Il ranking Wta dopo il '1000' di Dubai: la posizione di Jasmine Paolini; Classifica WTA: Paolini recupera una posizione, Andreeva in difficoltà.

Jasmine Paolini consolida la posizione nel ranking WTA. C’è un solco da colmare con chi la precedeUn torneo per ritrovare fiducia e rimettersi in moto: è questo l’obiettivo di Jasmine Paolini a Merida. Sul cemento messicano, la toscana era alla ricerca ... oasport.it

Jasmine Paolini, che carattere! Reagisce ad un 6-0, rimonta Boulter ed approda in semifinale a MeridaLa capacità di resettare. Jasmine Paolini ha messo in mostra questa qualità nella sfida contro la britannica Katie Boulter (n. 69 del ranking), nei quarti ... oasport.it

PAOLINI E DARDERI IN SEMIFINALE A Merida, l'azzurra batte in rimonta Katie Boulter per 0-6 6-3 6-3 Semifinale WTA numero 20 per Jasmine, la prima da Ningbo 2025, sfiderà la spagnola Bucsa per la decima finale in carrira, la prima in un WTA 500 - facebook.com facebook