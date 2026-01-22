Luciano Darderi ha raggiunto il terzo turno degli Australian Open 2026, migliorando significativamente il suo ranking ATP. Lo scorso anno uscì al primo turno, ottenendo appena 10 punti, mentre attualmente ne ha accumulati 100. Il suo progresso nel torneo potrebbe permettergli di ottenere un possibile miglioramento della classifica, avvicinandosi alle posizioni di vertice.

Luciano Darderi è approdato al terzo turno degli Australian Open 2026 di tennis e continua a guadagnare punti nel ranking ATP, dato che lo scorso anno a Melbourne l’azzurro uscì all’esordio, incamerando soltanto 10 punti, mentre al momento ne ha conquistati già 100. Con 90 punti netti incamerati, dunque, Darderi è salito da quota 1599 a 1689, portandosi dal 25° posto occupato lunedì scorso al 23° virtuale nel ranking live: l’azzurro in carriera finora si è spinto al massimo fino al numero 24, quindi potrebbe ritoccare il proprio best ranking a Melbourne. Avanzando ulteriormente nel torneo, inoltre, l’azzurro potrebbe anche migliorare sensibilmente il proprio piazzamento, fino a spingersi all’ingresso in top ten, possibile, al momento, in caso di vittoria del torneo, che potrebbe valere a Darderi il nono posto nella classifica mondiale. 🔗 Leggi su Oasport.it

Oasport.it - Quante posizioni guadagna Luciano Darderi nella classifica ATP: possibile best ranking agli Australian Open

