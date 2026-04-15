Quando riapre il tunnel di Borgo Incrociati? La nuova data dopo i ritardi

Il tunnel di Borgo Incrociati, chiuso da maggio 2025, ha accumulato diversi ritardi nella riapertura. La data di riapertura prevista si è più volte spostata, creando attesa tra gli utenti e le autorità locali. Da mesi, si susseguono aggiornamenti e comunicazioni ufficiali che indicano possibili nuove tempistiche, senza ancora conferme definitive. La questione resta al centro dell’attenzione tra chi utilizza quotidianamente quel tratto di strada.

Quando riaprirà il tunnel di Borgo Incrociati? Una domanda che rimbalza da tempo tra Brignole e la Bassa Val Bisagno, perché i ritardi si sono accumulati negli ultimi mesi dopo la chiusura scattata a maggio 2025. Il tema è approdato in consiglio comunale attraverso un'interrogazione presentata da.🔗 Leggi su Genovatoday.it Dopo sei anni riapre il Cimitero delle Fontanelle: data, orari, bigliettiCi sono voluti tre anni di lavori per restituire il Cimitero delle Fontanelle alla città di Napoli. Flotilla, c’è la data: ecco quando parte la nuova missione per raggiungere GazaLa nuova Flotilla è pronta a partire e ora, dopo mesi di annunci, è stata rivelata anche la data: 29 marzo 2026. Temi più discussi: Quando riapre il tunnel di Borgo Incrociati? La nuova data dopo i ritardi; Tunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugno; Tunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugno; Consiglio comunale del 14 aprile. Tunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugnoTunnel di Borgo Incrociati, più di un anno di disagi: la riapertura slitta (ancora) a giugno ... msn.com Il tunnel pedonale di Brignole non riapre: chiusura dei cantieri rinviata alla primavera 2026Genova – Non riaprirà, come da programma, nei prossimi giorni il tunnel pedonale di Brignole/Borgo Incrociati. Ad annunciare lo slittamento alla primavera 2026 un cartello posizionato all’ingresso del ... ilsecoloxix.it Buonaserata Dal Ponte Castelfidardo E il Torrente Bisagno Quartiere Borgo Incrociati Genova - facebook.com facebook