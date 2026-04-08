Dopo sei anni riapre il Cimitero delle Fontanelle | data orari biglietti

Dopo tre anni di lavori, il Cimitero delle Fontanelle a Napoli riapre al pubblico. La data prevista per la riapertura è il 18 aprile, secondo quanto annunciato dal sindaco durante una conferenza stampa. Sono stati definiti anche gli orari di visita e il costo dei biglietti, che saranno disponibili per i visitatori. La struttura, chiusa da sei anni, torna così a essere accessibile alla cittadinanza.

Ci sono voluti tre anni di lavori per restituire il Cimitero delle Fontanelle alla città di Napoli. “La riapertura dovrebbe esserci il 18 aprile” ha annunciato il sindaco Gaetano Manfredi durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo corso. Chiuso dal 2020 durante la pandemia di. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Riapre il Cimitero delle Fontanelle a Napoli, chiuso da 6 anni per lavori. L’inaugurazione sabato 18 aprileDopo quasi 6 anni di attesa sta per riaprire in maniera permanente il Cimitero delle Fontanelle al Rione Sanità, una delle attrazioni più conosciute... Leggi anche: Riapertura del cimitero delle Fontanelle: Manfredi celebra un luogo unico e speciale. Gaetano Manfredi - C’è un luogo a Napoli che non assomiglia a nessun altro ... (21.03.26) Temi più discussi: Air China riapre la rotta diretta Pechino-Pyongyang dopo sei anni; Air China riapre voli Pechino–Pyongyang: ripresa dei collegamenti con la Corea del Nord dopo 6 anni; il Giardino esotico torna a splendere dopo 6 anni; Alpignano, il 9 maggio apre la piscina: nuoto libero e fitness in acqua. Il Roccheggiani riapre dopo sei anni e la Falco vinceUna giornata speciale, apre il sindaco Stefania Signorini davanti a qualche appassionato già presente fuori dai cancelli. Mia madre era una grande tifosa biancoverde. Con mio padre venivano a ... ilrestodelcarlino.it La farmacia ospedaliera riapre dopo sei anniDopo circa sei anni di assenza, la farmacia ospedaliera tornerà a essere attiva all’interno dell’ospedale di Recanati.L’annuncio è arrivato dal sindaco Emanuele Pepa, che ha parlato di un risultato ... ilrestodelcarlino.it Poche ore dopo che è entrato in vigore il cessate il fuoco tra Usa e Iran, Ray Dalio avverte: "Gli investitori devono fare un passo indietro e chiedersi: quale impatto avrà la distruzione provocata da questo conflitto". Secondo lo storico investitore americano, pot - facebook.com facebook Matteo drizza l'Antenna Pranzi esclusivi e non solo. Renzi, dopo aver banchettato con il nuovo editore di Repubblica Theo Kyriakou e altri vip, avrebbe organizzato un incontro tra il magnate greco e la famiglia Angelucci… x.com