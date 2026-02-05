Flotilla c’è la data | ecco quando parte la nuova missione per raggiungere Gaza

La nuova missione per raggiungere Gaza è pronta a partire. Dopo mesi di attese e annunci, ora c’è anche la data ufficiale: il 29 marzo 2026. La Flotilla lascerà le coste e si dirigerà verso la zona, confermando l’intenzione di portare avanti questa iniziativa.

La nuova Flotilla è pronta a partire e ora, dopo mesi di annunci, è stata rivelata anche la data: 29 marzo 2026. Giusto in tempo per festeggiare Pasqua e Pasquetta in barca, approfittando del clima che in quel periodo inizia a farsi mite nel Mediterraneo, direbbe qualcuno. Invece la Flotilla è nuovamente convinta di riuscire a raggiungere la Striscia di Gaza, ci crede davvero nonostante tutte quelle organizzate fino a questo momento siano fallite perché, com’è normale aspettarsi, Israele interviene per fermare l’ingresso di navi civili non autorizzate in zone di guerra. Anche per questo motivo questa ennesima carovana non sembra altro che una provocazione internazionale, che già alcuni mesi fa ha obbligato l’Italia a spendere soldi pubblici per posizionare navi militari a tutela. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

