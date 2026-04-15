Quando riapre il Cup di Villa De Mari a Pra'

In un’assemblea regionale, si è discusso della riapertura del Cup di Villa De Mari a Pra’. La consigliera del Partito Democratico ha presentato un’interrogazione in merito, evidenziando la mancanza di personale come motivo di ritardo. La risposta ufficiale non ha ancora fissato una data precisa, e si sono sollevate preoccupazioni circa il rispetto dei tempi previsti per la riapertura.

? La risposta è stata data in consiglio regionale, dopo un'interrogazione presentata da Katia Piccardo del Partito Democratico, che ha parlato di carenza di personale e mostrato perplessità sulla possibilità che le tempistiche siano davvero rispettate.🔗 Leggi su Genovatoday.it Multi SubHe Transmigrated Into Qin as a Playboy Prince—But Was Secretly the Strongest Sword God Villa Manzoni riapre il 3 aprile: finalmente torna la casa de "I Promessi Sposi"Dopo 20 mesi di restauro, la storica dimora di Manzoni riapre le porte con spazi rinnovati, museo ampliato e nuove opportunità culturali per Lecco Il... Leggi anche: Roma, riapre il bunker Savoia di villa Ada