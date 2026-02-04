Dl liceo al conservatorio senza interruzioni | Ribera diventa città della musica

Questa mattina a Ribera è stato presentato il nuovo progetto che unisce il liceo musicale e coreutico Francesco Crispi con il conservatorio Arturo Toscanini. L’obiettivo è creare un percorso formativo integrato senza interruzioni, dando ai giovani studenti più opportunità di crescere tra le due scuole. La città si prepara a diventare un polo della musica, con un’offerta educativa più ricca e coinvolgente.

Presentato il progetto formativo integrato tra il neonato liceo musicale e coreutico Francesco Crispi e il conservatorio di musica Arturo Toscanini. Un'iniziativa che punta a costruire, nel territorio, una filiera completa dell'educazione musicale con percorsi armonizzati e continui tra scuola.

